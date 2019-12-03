РКН объяснил, за что заблокировал американский Shutterstock

Москва, 3 декабря. Часть страниц американского фотобанка Shutterstock заблокировали за нарушение российского законодательства, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что в черный список страницы одного из крупнейших в мире фотостоков были внесены по требованию Генпрокуратуры и Роспотребнадзора.

«Доступ к страницам сайта блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства», — сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Напомним, штраф за нарушение закона об оскорблении госсимволов и госинститутов составляет от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 100–200 тыс. рублей, в случае еще одного нарушения — до 200–300 тыс. рублей. Помимо этого вместо увеличенных штрафных санкций предусмотрен и административный арест на срок до 15 суток.

Представители Shutterstock заявили, что они работают с РКН над устранением нарушений. В компании уверяют, что запрещенный контент уже удален, и теперь фотобанк чистит сайт от уменьшенных изображений, пишет «Коммерсантъ».