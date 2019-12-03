Депутат предупредил Киев о катастрофических последствиях принятия закона о продажи земли

Киев, 3 декабря. Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный рассказал о катастрофических последствиях для Украины от принятия закона о рынке земли.

Украинский депутат, как и многие другие украинцы, раскритиковал законопроект о продаже земли. Если украинскую землю купит международная компания, которая уже в других странах владеет сельхозтерриториями, то Украина может оказаться нищей, отметил Невенчанный. По его мнению, холдинги, скупив украинскую землю, могут ничего не выращивать в стране на протяжении нескольких лет, и таким образом цена на сельхозпродукцию, которую они выращивают в других государствах, взлетит, и они начнут получать огромную прибыль.

«А что же мы? А мы попросту не получаем урожай, значит, не имеем рабочих мест, нет транспорта, который перевозит продукцию, порты стоят, стоит техника, не потребляется топливо, не получают зарплату водители, комбайнеры, трактористы, агрономы. Останавливается товарооборот и оборот денег. Мы вынуждены будем закупать сельхозпродукцию за большие деньги для своего пропитания», — приводит слова парламентария «ПолитНавигатор».

Вместе с этим Украина не сможет закупать кормовые культуры, что поставит под угрозу развитие животноводства, указал Навенчанный. По его словам, мясо придется покупать за рубежом, поскольку производство собственного «подорожает настолько, что дешевле будет отправить ракету в космос».

«Наша страна станет настолько нищей, что распродаст остатки собственности за копейки. Те, кто на этой распродаже заработают, уедет в цивилизованные страны, а мы получим выжженную землю, рост преступности, голодное население со всеми ужасающими последствиями», — подчеркнул украинский парламентарий.

Законопроект о продажи земли вызывал волну протестных акций на Украине. Аграрии выступают против снятия моратория на продажу украинской земли.