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Россия

СК предъявил обвинение экс-депутату Рады Мосийчуку в нападении на посольство РФ в Киеве

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СК предъявил обвинение экс-депутату Рады Мосийчуку в нападении на посольство РФ в Киеве

Москва, 3 октября. Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку в нападении на российское посольство в Киеве весной 2016 года. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что ГСУ продолжает расследовать уголовное дело о нападении на здание российского посольства в Киеве в марте 2016 года. По словам Петренко, в рамках расследования были получены неопровержимые доказательства участия Мосийчука в преступлении.

«Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», он объявлен в розыск», — приводит слова Светланы Петренко сайт СК России.

Официальный представитель ведомства добавила, что в результате действий экс-депутата украинского парламента и других лиц был нарушен нормальный порядок работы российского дипучреждения, а имуществу посольства — причинен значительный материальный ущерб. По словам Петренко, к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения РФ привлечены и другие украинские парламентарии: Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.

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Источник: сайт СК России
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