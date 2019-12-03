Москва, 3 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова посетила премию канала Music Box «Золотой хит». Она приехала на мероприятие одной из последних, Бузова была в красном платье и с короной на голове. Она недолго позировала фотографам, а затем отправилась в гримерную, чтобы переодеться в черный купальник, украшенный серебристыми сережками, по мнению пользователей Сети, расположенными весьма странно.

Как пишет издание KP.Ru, Бузова выступала сразу после народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Не обошлось без конфуза: Бузова допустила ошибку в фамилии известного певца. Бузова опозорилась перед Лещенко на премии канала Music Box.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — сказала она.

По данным издания «Дни.ру», при этом зрители в зале не отреагировали на ошибку звезды реалити-шоу «Дом-2», а, наоборот, зааплодировали ей.

Ранее поп-певица Ольга Бузова опозорилась во время выступления в Бишкеке. Подписчики жестко раскритиковали концерт исполнительницы и посоветовали ей идти в модели. Бузова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеоролик с концерта в Бишкеке и сопроводила его словами благодарности поклонникам. При этом артистка призналась, что на сегодняшний день ее счастье заключается в музыке.

«Спасибо, что любите меня и принимаете. Дальше — больше. Бишкек, я обязательно вернусь», — написала под роликом Бузова.

Впрочем, далеко не все пользователи в ответ поблагодарили Ольгу за концерт, поскольку многие сочли ее вокальные данные не самыми сильными.

«Просто кровь из ушей. Как можно это слушать?» — возмущаются фолловеры артистки.

Звезду упрекнули в исполнении композиций под фонограмму, отсутствии голоса, а также раскритиковали ее танцы, отметив, что она не умеет двигаться.

«Бьет, как конь копытами, ни голоса, ни танца», — пишут пользователи, отмечая, что артистка похожа на робота.

Напомним, в июне фанаты Бузовой не оценили ее «соблазнительное» видео в купальнике и на шпильках. Артистка разместила в Instagram видеоролик, на котором она пытается эротично пройтись перед камерой.