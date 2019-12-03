Эксперт заявил, что авианосцы США наводят «страх и ужас» на оборонные траты Вашингтона

Вашингтон, 3 декабря. Авианосцы американского Военно-морского флота наводят «страх и ужас» разве что на оборонные траты Вашингтона, а не на потенциальных противников. Об этом сообщает военный эксперт журнала Military Watch.

По словам обозревателя, на сегодняшний день на вооружении американского флота находятся 11 авианосцев водоизмещением в 100 тысяч тонн. Штаты являются единственной на планете державой, которая обладает большим количеством таких кораблей. При этом, подчеркивает автор статьи, авианосцы оснащены энергетическими установками, системами стартовых катапульт и могут размещать абсолютно разные типы самолетов.

Однако, указывает военный эксперт, при пристальном рассмотрении все не так прекрасно, потому что обслуживание этих кораблей стоит колоссальных расходов, а сумма все время увеличивается по мере использования кораблей. Так, корабли класса Nimitz считаются достаточно старыми, шесть из них уже находятся на ремонтном обслуживании. И вопросы техобслуживания, выразил уверенность автор, едва ли решат в скором времени.

Помимо этого, авианосец Harry Truman имеет большие проблемы с электрической сетью, поэтому сегодня корабль не выполняет свои задачи. Уточняется, что еще один новичок — Gerald Ford — заступил на службу с опозданием, так как у него возникли трудности с подъемниками и датчиками.

Ранее сообщалось, что все атомные авианосцы Атлантического флота ВМС США оказались небоеспособными.