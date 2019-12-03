Рейсовый автобус перевернулся в Белгородской области. ФАН-ТВ

В Белгородской области перевернулся автобус с 30 пассажирами, направлявшийся из Старого Оскола в село Преображенка. По сообщению источника, ДТП произошло у село Архангельское. На данный момент говорится о пяти пострадавших, среди которых четыре женщины и ребенок. Две девушки получили повреждения средней степени тяжести, еще у одной закрытая черепно-мозговая травма. Состояние ребенка уточняется. Пятая пострадавшая, которая оказывала помощь другим пассажирам, сама обратилась к врачам, вероятно, с нервным срывом. На месте работают три кареты скорой помощи.