Американский телеканал показал, как Трамп «забыл» Меланью перед посадкой в вертолет

Москва, 3 декабря. Журналисты телеканала FOX 10 Phoenix посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, который, по их мнению, «забыл» свою жену Меланью перед посадкой в вертолет на лужайке у Белого дома.

На кадрах записи можно видеть, как Трамп бодрым шагом идет к вертолету один и только на половине пути тормозит, чтобы подождать супругу, которая должна была лететь вместе с ним. Однако пользователи посчитали, что журналисты не правы и их сарказм совершенно неоправдан.

«Она опаздывала. Каждый мужчина знает, какого это», «Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10», — написали комментаторы.

К слову, Трамп и Меланья уже не в первый раз становятся поводом для шуток СМИ. К примеру, во время визита в США чешского премьера Андрея Бабиша американский лидер сразу же проследовал вместе с ним в Белый дом, напрочь забыв о фотосессии с женами. Меланья не отстает от Трампа и тоже отказывается от позирования с мужем перед камерами, как это произошло во время их поездки во Флориду. Но даже когда Трамп и Меланья пытались держаться на публике за руки, их уличали в попытках «симулировать» хорошие отношения, отмечает РИА Новости.