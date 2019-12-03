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Американский телеканал показал, как Трамп «забыл» Меланью перед посадкой в вертолет

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Американский телеканал показал, как Трамп «забыл» Меланью перед посадкой в вертолет

Москва, 3 декабря. Журналисты телеканала  FOX 10 Phoenix посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, который, по их мнению, «забыл» свою жену Меланью перед посадкой в вертолет на лужайке у Белого дома.

На кадрах записи можно видеть, как Трамп бодрым шагом идет к вертолету один и только на половине пути тормозит, чтобы подождать супругу, которая должна была лететь вместе с ним. Однако пользователи посчитали, что журналисты не правы и их сарказм совершенно неоправдан. 

«Она опаздывала. Каждый мужчина знает, какого это», «Очевидно, что Трамп понимал, что она шла прямо за ним, и остановился, как настоящий джентльмен. Ужасный заголовок от Fox 10»,  — написали комментаторы.

К слову, Трамп и Меланья уже не в первый раз становятся поводом для шуток СМИ. К примеру,  во время визита в США чешского премьера Андрея Бабиша американский лидер сразу же проследовал вместе с ним в Белый дом, напрочь забыв о фотосессии с женами. Меланья не отстает от Трампа и тоже отказывается от позирования с мужем перед камерами, как это произошло во время их поездки во Флориду. Но даже когда Трамп и Меланья пытались держаться на публике за руки, их уличали в попытках «симулировать» хорошие отношения, отмечает РИА Новости.

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Источник: РИА Новости
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