В Госдуме ответили на совет Зеленского ехать в Россию «сбившимся с пути» жителям Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, касающееся жителей Донбасса, не желающих подчиняться киевской власти.

Ранее Зеленский в интервью Spiegel заявил, что будет бороться за «сбившихся с пути» жителей Донецкой и Луганской народных республик, добавив, что «те, кто за Россию», могут уезжать из Донбасса в РФ. По мнению депутата Госдумы Александра Шерина, цель Зеленского — максимально очистить Донбасс от людей, и противопоставить этому можно только одно: немедленное признание ДНР и ЛНР по примеру Абхазии и Южной Осетии.

Ранее на заявление Зеленского представитель МИД РФ Мария Захарова ответила через Facebook:

«Это не люди потерялись, а государство (Украина) потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки — их не найдут. Гарантируйте жителям права, и они найдутся сами».

По словам Захаровой, неудивительно, что при полном игнорировании Киевом прав жителей Донбасса, граждане ДНР и ЛНР стремятся получить гражданство России.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина на заявления, подобные тем, которые позволяет себе Владимир Зеленский, нашей стране надо отвечать не словами, а действиями.

«Что мне нравится в действиях Российской Федерации, это когда наш президент тихим голосом дает какое-то указание, и соответствующий закон сразу принимается, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нам не нужно никому ничего доказывать и кому-то резко отвечать. Для начала нужно просто признать ДНР и ЛНР, на мой взгляд, Российская Федерация просто обязана это сделать». «Мы уже дали этим людям надежду, предоставив упрошенный порядок получения гражданства Российской Федерации, — напомнил парламентарий. — А раз мы даем им упрощенный порядок получения российского гражданства, мы должны, как минимум, защитить этих людей. Это русские люди, они там родились, живут там, это их земля, там могилы их предков, они не могут никуда оттуда уехать!»

Ставить вопрос так, как ставит его Зеленский, недопустимо, да и просто ненормально, говорит первый зампред комитета ГД по обороне.

«Да, я понимаю Зеленского, территория Донбасса очень привлекательна для украинских властей, которые находятся под пятой США, — говорит российский политик. — Киевским властям просто надо эту территорию освободить от людей, которые говорят и думают на одном языке с Российской Федерацией — на русском языке. У этих людей нормальное видение происходящего, нормальные ценности, нормальное отношение к нашей общей истории, к героям Великой Отечественной войны, непримиримое отношение к фашизму, нацизму. Именно поэтому эти люди мешают Зеленскому и его приспешникам».

По мнению Александра Шерина, провокационные заявления Владимир Зеленский намеренно делает перед встречей в «нормандском формате», которая должна состояться 9 декабря.

«Это подготовка к «нормандскому формату», чтобы встреча либо вообще не состоялась, либо чтобы оправдать ее заведомо отрицательный результат», — говорит собеседник ФАН.

Ответить на это можно только одним — незамедлительным признанием ДНР и ЛНР, и, если такое предложение будет внесено в Госдуму, оно будет немедленно рассмотрено, отмечает депутат ГД.

«Мы что, с этим бывшим актером должны мериться красноречием?! Мы — великая ядерная держава с самой большой территорией, мы страна, победившая фашизм, и мы что, будем с бывшим кавээнщиком меряться, кто кому что сказал? Нам надо быть серьезнее: надо признать ДНР и ЛНР, чтобы спасти жителей Донбасса от геноцида. Мы спасли от геноцида Абхазию и Южную Осетию, признав их. Почему мы русских-то не можем защитить?! Как только мы признаем ДНР и ЛНР, все сразу заткнутся. Как говорится, мягкими мерами в семье порядка не наведешь», — отсылкой к грубоватой пословице резюмировал Александр Шерин.

Девятого декабря в Париже должен состояться саммит в «нормандском формате» с участием руководителей России, Германии, Франции и Украины.

Гражданский конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года и продолжается до сих пор. По данным ООН его жертвами стали около 13 тысяч человек.