Эрдоган назвал одного из главных партнеров Турции

Анкара, 3 декабря. Россия является одним из ключевых партнеров Турции. Об этом заявил во вторник журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в британскую столицу на саммит НАТО.

«Наши отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками — они, наоборот, являются взаимодополняющими», — подчеркнул лидер республики.

Кроме того, по словам Эрдогана, обновление Североатлантического альянса неизбежно. Он призвал ветеранов военного блока поддержать реформирование организации.

«Турция ожидает, что единомышленники будут искать пути расширения сотрудничества, а не искать альтернативы. Мы ожидаем, что они проявят солидарность в вопросе борьбы Анкары с терроризмом», — обратил внимание он.

Он также указал, что Турция «является незаменимой страной Североатлантического альянса».

Напомним, саммит НАТО начнет свою работу в Лондоне 3 декабря. Как сообщила ранее пресс-служба президента Турции, Эрдоган надеется на полях совещания провести двусторонние встречи с американским и французским коллегами Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель и главой правительства Британии Борисом Джонсоном.