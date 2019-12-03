Доктор Мясников назвал способы борьбы с унынием

Москва, 3 декабря. Российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно побороть уныние.

По его словам, уныние является одним из самых плохих состояний человека. Оно, как заметил Мясников, может привести к летальному исходу. Врач считает, что каждый должен уметь самостоятельно подавлять уныние на первых стадиях его появления.

Мясников подчеркнул, что люди должны научиться управлять своим настроением, и только тогда получится чувствовать себя хорошо. Как подчеркнул ведущий программы «О самом главном», уныние — это один из факторов риска сердечных заболеваний, а также онкологических заболеваний и диабета.

Чтобы избавиться от состояния уныния, надо искренне захотеть это сделать.

«Пока вы боретесь — вы живете, и никак иначе», — объяснил Александр Мясников.

Ранее Мясников рассказал о полезных свойствах чая и его способности защитить организм от опасных болезней. По его словам, чай содержит тысячи биологически активных веществ, которые благотворно влияют на организм человека. В данном случае речь идет о кофеине, который в ограниченных количествах полезен для организма. Крепкий чай может содержать больше кофеина, чем кофе, объяснил доктор Мясников.

Диетолог Марина Макиша сообющила, что богатый биологически активными органическими соединениями чай может приносить не только пользу организму, но и вред. Она предупредила, что этот напиток содержит большое количество полифенолов, танинов, минеральных солей, кофеина и других биологически активных органических соединений. Диетолог посоветовала ограничить употребление этого напитка людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также с повышенной кислотностью желудка.