«Аэрофлот» пожаловался в ФАС на резкое подорожание услуг

Москва, 3 декабря. Авиакомпания «Аэрофлот» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу, компания просит ведомство усилить контроль за ростом цен на керосин и аэропортовые услуги в региональных аэропортах.

Письмо в ФАС направил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. В документе говорится, что за июнь 2018–июнь 2019 года рост цен в нескольких аэропортах в несколько раз превысил инфляцию.

По мнению Савельева, серьезное повышение стоимости обслуживания ведет к стагнации авиаперевозок и авиационной отрасли в целом.

«Проводимая со стороны аэропортов политика по наращиванию собственной прибыли в отсутствие конкурентной среды оказывает влияние на реализацию программы по доступности перевозок для населения, ведет к наращиванию убытка авиакомпаний от авиаперевозок, так как авиакомпании по сравнению с аэропортами осуществляют свою деятельность в конкурентной среде, которая, кроме того, имеет ограничение по платежеспособности», — приводит ТАСС фрагмент письма гендиректора «Аэрофлота».

Кроме того, Савельев обратил внимание ФАС на то, что топливно-заправочные компании значительно увеличили стоимость заправки самолетов топливом в региональных аэропортах. По данным «Аэрофлота», больше всего в июне этого года выросла стоимость заправки лайнеров в городах Дальнего Востока. Он также добавил, что цена за керосин в разных городах дальневосточного региона «вызывает серьезную озабоченность».