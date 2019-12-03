Власти Китая намерены ограничить въезд американским чиновникам

Пекин, 3 декабря. Руководство Китайской Народной Республики (КНР) приняло решение ввести визовые ограничения в отношении американских чиновников и конгрессменов.

На такой шаг власти КНР пошли из-за позиции США по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Основываясь на том, что я знаю, с тех пор, как конгресс США планирует принять закон относительно Синьцзяна, Китай рассматривает визовые ограничения в отношении американских официальных лиц и конгрессменов, которые выступали с гнусными заявлениями относительно синьцзянского вопроса», — цитируют Twitter журналиста «Известия».

Напомним, 27 ноября с критикой политики КНР в отношении уйгуров выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и призвал китайские власти освободить всех задержанных уйгуров.

В 2018 году о положение в регионе сообщал комитет ООН по искоренению расовой дискриминации. По данным организации, власти Китая отправили в «перевоспитательные лагеря» до 2 млн уйгуров.

Уйгуры — тюркоязычный народ, исповедующий суннитский вариант ислама и компактно проживающий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Власти Китая опасаются развития в этом регионе сепаратистских и экстремистских тенденций.