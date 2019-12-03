Появились фото с места ДТП с автобусом под Белгородом

Белгород, 3 декабря. Рейсовый автобус опрокинулся в районе села Архангельское Старооскольского городского округа Белгородской области. Как сообщили в региональном главке МЧС, есть пострадавшие.

В распоряжении Федерального агентства новостей появились фото с места ЧП. Судя по кадрам, ДТП произошло при сложных погодных условиях: идет сильный снегопад. В результате аварии автобус опрокинулся на бок.

Как отметили в главном управлении МЧС России по Белгородской области, сообщение о ДТП поступило в 08.35 по местному времени (совпадает с московским). На место происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.