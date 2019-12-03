Москва, 3 декабря. Число аварий с участием такси по всей России выросло на 60% и составило 2,7 тысячи аварий за 10 месяцев 2019 года, рассказал руководитель организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов.

По его словам, чаще всего ДТП связаны с желанием быстро проехать и доставить клиента. Среди нарушенных правил дорожного движения: несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда переходов, неправильные перестроения. В России число ДТП с такси увеличилось на 60% с начала года.

По данным издания «Коммерсант», иногда таксисты вынуждены работать без отдыха по 12–14 часов. Как уточнили журналисты, количество погибших и пострадавших в авариях с участием такси по всей России увеличилось на 41% (110 человек) и 63,9% (3,66 тысячи) соответственно.

Ранее сообщалось, что количество аварий со смертельным исходом в России за последний год сократилось — такие данные привела ГИБДД. Так, в 2018 году снизилось число аварий с участием пешеходов, детей и молодых водителей, а общая смертность на дорогах РФ упала на 4,6%.

В ГИБДД отметили, что в минувшем году не удалось добиться серьезного изменения в ситуации с нетрезвыми водителями. Количество аварий с участием незначительно выросло, а число погибших в таких ДТП по сравнению с 2017 годом упало лишь на два человека. В целом, за 2018 год произошло 16,5 тысяч тяжких ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 4625 человек.

«Также упало число погибших и раненых в ДТП детей. <…> За год число жертв сократилось примерно на 7%, но число пострадавших при этом выросло на 2%», — сказали в ведомстве.

Ведомство обнародовало статистику за январь, показывающее заметное сокращение количества тяжких ДТП. По сравнению с январем 2017 года на 15% сократилось число погибших на дорогах.

Ранее «Газета.ru» писала, что в ГИБДД заявили о снижении уровня смертности в ДТП в 2019 году на 9,4%.