Эксперты опровергли миф о начале процесса сжигания жира после 30 минут тренировок

Мюнхен, 3 декабря. Немецкие специалисты опровергли популярный миф о том, что процесс сжигания жира запускается после получаса занятий физическими упражнениями. То есть, чтобы похудеть, нужно тренироваться более указанного времени. Об этом сообщает портал Focus.de.

По данным ресурса, последние исследования свидетельствуют о том, что десять минут тренировок с двумя минутами разминки и тремя минутами растяжки уже эффективны. Эксперты указывают, что в таком режиме физические нагрузки снизили процентное содержание жира в организме участников исследования, а также улучшили их самочувствие.

Помимо этого, специалисты назвали мифом распространенное мнение​ о том, что тренировки на улице результативнее занятий в фитнес-зале. В действительности тренировка в помещении принесет гораздо больше пользы, чем занятия возле дорог, где ездит транспорт.

Также отмечается, что холод или сильная жара на улице могут отрицательно повлиять на эффективность тренировки.

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