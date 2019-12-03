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Сбербанк запустит сервис поиска вакансий для людей с инвалидностью

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Сбербанк запустит сервис поиска вакансий для людей с инвалидностью

Москва, 3 декабря. Сбербанк намерен в рамках своей экосистемы запустить сервис по поиску вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказала директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.

Она подчеркнула, что Сбербанк вместе с партнерами хочет создать сервис, который поможет клиентам с инвалидностью трудоустроиться. По словам Алтуховой, сервис начнет работу уже в следующем году.                                                                         

«И это, конечно, с нашими ближайшими компаниями, входящими в нашу группу в рамках экосистемы», — подчеркнула Алтухова.                                                     

Директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка отметила, что сейчас 45% отделений банка оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что Сбербанк запустил два вклада с повышенными ставками «Новогодний бонус» и «Выгодный старт» накануне Нового года.                               

Так, акция под названием «Новогодний бонус» действует для всех клиентов Сбербанка с 2 декабря 2019 года по 15 января 2020 года. Ставка при сроке от четырех до девяти месяцев составит 4,85% годовых, при сроке выше девяти месяцев — 5,25%.           

Как рассказала «Газета.ru», Сбербанк запустил акселератор, который поможет школьникам придумать и создать свой бизнес-проект. Отмечается, что акселератор (СБЕР Z) представляет собой совместное детище Сбербанка, московского департамента образования и Global Venture Alliance.                                                                            

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Источник: ТАСС
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