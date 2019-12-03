Казахстан направил приглашения участникам переговоров по Сирии

Нур-Султан, 3 декабря. Министерство иностранных дел Казахстана ожидает подтверждения участия от приглашенных на переговоры по Сирии в Нур-Султане, сообщил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.

«Мы направили официальное приглашение и ждем подтверждения от них», — сказал он.

Тлеуберди рассчитывает, что уже на этой неделе приглашенные на переговоры по Сирии участники дадут ответ.

По его словам, приглашение было направлено и спецпосланнику генсека ООН по Сирии Гейру Педерсену. Глава внешнеполитического ведомства Казахстана сообщил, что ожидает участия делегации сирийской оппозиции «на таком же уровне, как и на предыдущих переговорах».

Говоря о повестке дня, Тлеуберди сообщил, что она будет утверждаться. По его словам, обычно в списке тем для переговоров — стабилизация ситуации в Сирии, обмен пленными и телами, а также Конституционный комитет по Сирии, который открылся в конце октября.

Напомним, 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате пройдет 10-11 декабря в Нур-Султане.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Переговоры в астанинском формате ведутся с 2017 года. В начале прошлого года в Сочи состоялся конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Тогда было принято решение создать Конституционный комитет, который будет работать в Женеве и подготовит конституционную реформу.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть своего расследования, в которой рассказывается о связях США с террористами «Исламского государства»1. Выяснилось, что американцы принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки. Американская сторона поставляет боевикам оружие, отправляет наемников и инструкторов в обмен на нефть Сирии.

В первой части расследования говорилось о контактах беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.