МИД КНДР назвал диалог США по денуклеаризации «незрелой уловкой»

Пхеньян, 3 декабря. Диалог по денуклеаризации является не более чем «незрелой уловкой» США, которую Штаты используют, чтобы «выиграть время», заявили в МИД Северной Кореи.

В министерстве убеждены, что Вашингтон просто хочет связать КНДР этим диалогом, а потом выгодно использовать это на выборах и для политической обстановки внутри США. Кроме того, в ведомстве напомнили, что отведенный США срок «приближается день за днем», но если американская сторона будет продолжать «как попугай» только лишь говорить о диалоге, но не делать при этом никаких конкретных шагов, то Пхеньян больше не будет прислушиваться к их словам.

В МИД КНДР также подчеркнули, что власти Северной Кореи уже достаточно шли на встречу Вашингтону и всегда действовали «прозрачно».

«Теперь очередь за США, и что они предпочтут получить в качестве подарка на Рождество, всецело зависит от их решения», — заключили в министерстве.

Напомним, в конце ноября Северная Корея провела два новых пуска снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра. Ими лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. При этом в Пхеньяне заявили, что это были испытательные стрельбы РСЗО. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посчитал иначе и назвал их запуском баллистических ракет, тогда министерство иностранных дел КНДР заявило, что Абэ допустил ошибку и «покрыл себя ужасным позором». Кроме того, как отмечает «Газета.ру», представитель северокорейского МИДа предупредил, что «Абэ в недалеком будущем сможет увидеть, что такое настоящая баллистическая ракета, у себя под носом».



