Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Москва, 3 декабря. Сотрудники Роскачества проверили мобильные приложения для заказа такси и определили лучшие из них. В общей сложности исследовались 19 приложений для платформы iOS и 21 — для Android. Об этом сообщает во вторник пресс-служба организации.

Отмечается, что оценку в 4 балла получили 22 из 40 приложений. Все они рекомендуются организацией к использованию. Отметки в 3 балла удостоились все исследованные приложения, сообщают «Известия».

По версии Роскачества, лучшими можно назвать такие приложения: «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett на iOS и «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia на Android.

Как указывает «ФедералПресс», самыми удобными на iOS стали приложения «Яндекс.Такси» , «ТаксовичкоФ» и Gett. На Android — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia.

Приложения исследовались по таким параметрам и характеристикам, как функциональность, запрос лишь необходимых разрешений, безопасность, удобство при использовании, сообщает RT.

Как отметил заместитель главы Роскачества Илья Лоевский, мобильные технологии произвели революцию на рынке услуг такси. Именно поэтому сейчас наблюдается большая конкуренция, а поездки стали доступнее.