Western Union и Contact приостановили денежные переводы в Таджикистан

Москва, 3 декабря. Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили выполнение переводов в Таджикистан. Об этом сообщили операторы call-центров данных систем.

Приостановка работы систем с переводами в Таджикистан связана с запуском в стране Национального процессингового центра (НПЦ), подключиться к которому успели не все. В Нацбанке Таджикистана сообщили, что денежные переводы из России остановлены не будут, так как финансовый регулятор уже работает с системой «Юнистрим». Также в регуляторе отметили, что уже подписано соглашение с Western Union, а подписание договора с Contact ожидается в ближайшее время.

В комментарии РБК представитель Western Union подтвердил, что приостановка переводов в Таджикистан носит временный характер.

«Мы завершаем работу над изменением организации процессинга в соответствии с новыми требованиями оказания услуг денежных переводов в Таджикистане», — сказал собеседник издания.

В «Юнистрим», в свою очередь, заверили, что система продолжит осуществлять денежные переводы в Таджикистан в штатном режиме. Представители Contact и «Близко» на запросы СМИ не ответили.