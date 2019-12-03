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Умер лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси

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Умер лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси

Москва, 3 декабря. Американский историк и лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси умер на 91-м году жизни, сообщила газета New York Times со ссылкой на его супругу Дебору Карл.

Мэсси скончался в понедельник в своем доме в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк. Причиной смерти писателя стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Известность историку принесла книга «Николай и Александра» о российском императора Николае II, вышедшая в 1967 году. Позднее она была экранизирована в Голливуде, фильм получил две премии «Оскар».

Мэсси в 1981 году был удостоен Пулитцеровской премии за лучшую биографию, а в 2012 году стал лауреатом премии американского отделения «ПЕН-центра» за книгу «Екатерина Великая».

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Источник: New York Times
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