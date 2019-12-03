СК РФ завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян

Москва, 3 декабря. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Согласно информации следствия, сестры обвиняются в совершении преступления по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Так, следствие установило, что причина убийства — «личная неприязнь, обусловленная причинением отцом в течение продолжительного времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства».

Как сообщала «Газета.Ru», по версии ведомства, 27 июля прошлого года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли мужчине большое число ударов ножом и молотком. От полученных травм и ранений мужчина скончался.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сестры Мария, Кристина и Ангелина Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег.