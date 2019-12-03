Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

ФАН публикует видео крупного пожара на юге Петербурга

43
0 Оставить комментарий

ФАН публикует видео крупного пожара на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 3 декабря. Спасатели локализовали крупный пожар в ангаре, расположенном на юге Петербурга. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

«В 07.59 локализация на площади 12 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места ЧП.

Напомним, пожар в Пушкинском районе разгорелся ночью 3 декабря. ЧП произошло в ангаре, расположенном в складских помещениях промышленной зоны. Ранг пожара был поднят до номера 4.

К ликвидации возгорания привлечены более 200 спасателей. К месту происшествия также были направлены два пожарных поезда. Жертв и пострадавших нет.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров