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Названа вероятная причина обрушения моста в Оренбурге

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Названа вероятная причина обрушения моста в Оренбурге

Оренбург, 3 декабря. Причиной обрушения моста при въезде в Оренбург, по предварительным данным, стал проезд груженного большегруза, заявили в пресс-службе губернатора региона. 

Во время ЧП виадук находился на плановом ремонте и на нем было открыто реверсивное движение. Ремонт продолжался уже месяц и должен был завершиться в середине 2020 года, но на мост въехал перегруженный грузовик. При этом, как отметил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин, на въезде на путепровод были установлены знаки, ограничивающие массу автомобиля.

«Движение в районе происшествия будет ограничено примерно на 24 часа. Место происшествия обследовано, под мостом никого нет», — добавил Полухин.

После инцидента было проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и на территории Оренбурга введен режим ЧС муниципального уровня.

Как сообщалось ранее, дорожная авария произошла 2 декабря вечером. У выезда из города на улице Терешковой обрушился виадук «Обход города Оренбурга», когда по мосту ехала груженая грузовая машина. В результате произошло заваливание пролета моста 150–200 метров.

В момент обрушения на мосту находилась фура с щебнем «Скания» и легковой автомобиль «Лада-Приора». Травмы получили два человека. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ЧП проводится доследственная проверка. 

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