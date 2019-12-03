Эксперты рассказали, когда россияне начинают активно худеть

Москва, 3 декабря. Россияне чаще всего задумываются о похудении после Нового года и перед пляжным сезоном, именно в эти периоды отмечается пик спроса на спортивные товары. Соответствующее исследование провели сотрудники сервиса для размещения объявлений о товарах, вакансиях и резюме на рынке «Авито».

Эксперты провели анализ покупательской способности, рынка и представленной на нем продукции и выяснили, что спрос на спортивные товары и услуги, касающиеся здорового образа жизни, в том числе тренировки, спортивное питание, тренажеры, вырос именно в январе и июне 2019 года.

«В другие месяцы популярность этого поискового запроса снижалась», — указывается в исследовании «Авито».

Так, первый пик спроса на спортивные товары и услуги, который превысил среднегодовое значение на 72%, эксперты зафиксировали после новогодних каникул, а второй — во время подготовки к пляжному сезону. Также в материалах компании говорится, что в летний период года интерес к фитнес-услугам падает, а осенью начинает расти. Например, в июне прошлого года спрос на занятия спортом составил 56% от среднегодового, а в июне 2019 года — 93%.

«Если эта динамика сохранится, в январе 2020 года стоит ожидать резкого повышения спроса на фитнес-услуги», — подчеркивают эксперты.

Кроме того, согласно данным аналитиков «Авито», россияне нередко стремятся привести себя в форму с помощью квалифицированных тренеров. Их услугами чаще всего пользуются в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, а в Тюмени, Тольятти и Ижевске, наоборот, к помощи тренеров прибегают реже.

Самые дорогие тренеры — в Москве, Новосибирске и Воронеже. Стоимость одного занятия у них составляет 2110 рублей, 1940 рублей и 1870 рублей соответственно. Свои услуги за достаточно демократичные цены предлагают тренеры в Перми, Челябинске и Ульяновске (800, 810 и 870 рублей соответственно).

«Среди 23 рассматриваемых крупнейших городов только в Москве и Санкт-Петербурге отмечен высокий спрос на тренажеры и товары для фитнеса. В остальных городах интерес значительно ниже, наименьший спрос зафиксирован в Тольятти», — резюмировали эксперты.

Ранее специалисты назвали привычки, которые могут стать причиной появления у человека лишнего веса. По словам диетологов, физическая нагрузка, правильное питание могут оказаться бесполезными во время похудения, если есть нездоровые привычки в еде. Так, самое главное правило, которое позволит сохранить хорошую фигуру, — соблюдение размера порций. Важно также не забывать о времени приема пищи. Лучше отказаться от перекусов сидя перед телевизором или за компьютером, предупреждают эксперты.