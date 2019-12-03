Москва, 2 декабря. Канадские ученые выяснили, что немногие люди могут определять эмоции кошек по их выражению, но этому можно научиться. Как объяснили специалисты, кошки имеют репутацию загадочных животных, которые всегда «себе на уме».

Ученые рассказали, как понять настроение кошки. Специалисты из Гуэлфского университета рассказали, что у кошек есть своя мимика, но их хозяева плохо умеют их распознавать. Как пишет издание Animal Welfare, к исследованию было привлечено 6329 добровольцев из 85 стран мира. Добровольцам показывали короткие видеоролики на YouTube и предлагали заполнить анкету о настроении животных. На кадрах были 40 кошек, испытывающих как позитивные эмоциональные ситуации, когда их ласкали или угощали, так и негативные — во время болезни или в состоянии принятия решения убегать или сопротивляться.

При этом участникам эксперимента показали только морды котов. Были исключены кадры, когда настроение котов проявлялись в явном виде — например, довольный мурлыкающий кот или шипящий кот.

По данным издания Animal Welfare, основная часть людей не смогли правильно определить «эмоциональное состояние» четвероногих. При этом женщины в своих ответах ошибались реже мужчин. Лучше всего угадывали кошачьи чувства ветеринары и те, кто профессионально работает с кошками. Один из авторов исследования Джорджии Мейсон подчеркнула, что кошки сообщают нам что-то своими лицами, и действительно опытные люди могут это заметить.

Ранее британские ученые из Университета Линкольна выяснили, почему коты любят играть с коробками. В ходе исследования они установили, что в тесных емкостях животные чувствуют себя счастливее. Как утверждают ученые, когда кошка находится в тесном пространстве, в ее мозгу активнее выделяются эндорфины. Кроме того, в коробках коты расслабляются, чувствуют себя в комфорте и безопасности.

Зоологи советуют использовать коробки, чтобы помочь питомцам адаптироваться в новом доме. Без такого «своего угла» коты будут привыкать к хозяевам в два раза дольше, считают ученые.

Ранее ученые нашли способ, помогающий превратить котов в вегетарианцев.