В США не исключили повышения пошлин на товары из ЕС

Вашингтон, 3 декабря. США на фоне решения арбитража Всемирной торговой организации (ВТО) отклонить иск Европейского союза по пошлинам могут увеличить размеры нынешних налогов и ввести новые сборы на европейские товары, передается в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

«Сегодняшние решения подтверждают, что продолжение субсидий ЕС имеет негативное воздействие, а также то, что европейские правительства даже расширили субсидии, перезапустив условия предоставления помощи Airbus», — говорится в заявлении аппарата представителя США.

Как подчеркивается в заявлении, арбитраж пришел к выводу, что значительное корпоративное благосостояние Евросоюза ведет к сокращению доходов американских аэрокосмических компаний.

«В условиях отсутствия прогресса в решении спора США инициируют процесс повышения нынешних и введения дополнительных пошлин на товары ЕС», — говорится в заявлении.

В Соединенных Штатах Америки считают, что Европа продолжает фокусироваться на бессмысленных судебных тяжбах, вместо того, чтобы решить проблему с субсидиями Airbus, которые продолжают «наносить убытки американской аэрокосмической отрасли и ее работникам».

Арбитраж ВТО принял решение отклонить иск Европейского союза по поводу пошлин, которыми американская сторона, в соответствии с ранее принятым арбитрами решением, могут обложить европейские товары и услуги из-за нарушений правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus. Это означает, что объем разрешенных США встречных мер все также составляет 7,5 млрд долларов в год, анонимно поделился информацией со СМИ один из торговых представителей.