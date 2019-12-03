СМИ назвали виновника катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Москва, 3 декабря. Следственный комитет Российской Федерации по окончании расследования установил, что в авиакатастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту «Шереметьево» виновен командир воздушного судна (КВС) Денис Евдокимов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Как отмечает «Ридус», адвокаты Евдокимова в ближайшее время ознакомятся с материалами дела. Пилоту предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

По версии следствия, летчик 5 мая текущего года осуществил грубую посадку в столичной воздушной гавани. Так, Евдокимов управлял самолетом, нарушая установленные правила. В результате его ошибки пассажирский лайнер разрушился и загорелся. Кроме того, в ведомстве напомнили, что погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа, еще 10 человек получили различные травмы и увечья, сообщает НСН.

Уголовное дело в отношении Дениса Евдокимова возбудили 2 октября. Как отмечает «ФедералПресс», летчику грозит до семи лет тюрьмы или до пяти лет принудительных работ.

Как сообщала «Газета.Ru», SSJ-100 загорелся 5 мая при жесткой посадке в «Шереметьево». Самолет следовал рейсом Москва — Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: попавшая в него молния вызвала отказ электрического оборудования. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.