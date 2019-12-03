Эксперт рассказал, когда в мире откажутся от использования сланцевой нефти из США

Месторождения сланцевой нефти не будут играть большую роль в перспективе 2030-х годов, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В ОПЕК предсказали конец «золотого века» добычи сланцевой нефти в США. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает агентство Bloomberg. Министры Организации стран — экспортеров нефти считают, что рост добычи сланцевой нефти в США к 2020 году замедлится. Схожего мнения придерживаются нефтяные трейдеры, отмечает агентство. Как рассказали аналитики Vitol Group, добыча нефти в США в период с декабря 2019 года пo декабрь 2020 года вырастет только на 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ростом в 1,1 миллиона баррелей с конца 2018 года по конец 2019 года.

При этом в Bloomberg отмечают, что речь идет о замедлении роста, но не о его отсутствии. Эксперты полагают, что до тех пор, пока добывающие сланцевую нефть независимые американские компании объявляют о сокращении расходов, крупные игроки могут продолжить наращивать добычу.

Как утверждает Игорь Юшков, снижение объемов добычи сланцевой нефти в США связано с сокращением ее предложения на рынке.

«В США очень неоднородная структура добычи сланцевой нефти, многие проекты по добыче очень затратные. К тому же добыча осуществлялась посредством предоставления кредитов добывающим компаниям. Постоянная чехарда с ценами приводила к тому, что многие эти кредиты не отдавали. Поэтому кредиторы имеют большие риски, и они уже не так охотно выдают взаймы сланцевым компаниями. Это приводит к тому, что себестоимость сланцевой нефти возрастает, а при 60 долларах за баррель многие компании перестают быть рентабельными», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Стоит отметить, что ресурсная база сланцевой нефти со временем будет ухудшаться, а это приведет к увеличению ее себестоимости, объясняет эксперт.

«Объем добычи будет зависеть от цены. Американцы выбрали лучшие участки, где самая низкая себестоимость добычи. Сейчас сланцевым компаниям приходится включать более сложные участки для добычи нефти. Это ограничивает объемы производства, и темпы добычи падают. Возможно, сланцевые месторождения будут играть не очень большую роль в перспективе 2030-х годов. Произойдет естественное истощение сланцевых бассейнов. В ближайшие 10 лет цена будет определять объем добычи сланцевой нефти. Чем выше цена, тем больше сланца будут добывать. А если цена опустится, то от сланцевой нефти будут уходить», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, с начала 2017 года действует соглашение ОПЕК и нескольких не входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) о сокращении добычи сланцевой нефти. Действие договора неоднократно продлевалось, а условия соглашения изменялись.

В настоящее время страны согласились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от показателя октября 2018 года. На Россию приходится 228 тысяч баррелей. В данной редакции соглашение действует до конца марта 2020 года. Вопрос продления договоренностей будет обсуждаться на запланированном на 5-6 декабря заседании представителей стран ОПЕК+.

Ранее президент России Владимир Путин назвал варварскими и бесперспективными сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, месторождения которой активно разрабатывают, в частности, в Соединенных Штатах. По словам Путина, Россия не намерена использовать подобные технологии, поскольку они наносят серьезный вред экологии.