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Украинская писательница возмутилась, что ее дочь назвали россиянкой

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Украинская писательница возмутилась, что ее дочь назвали россиянкой

Париж, 3 декабря. Черкасская писательница, сотрудник дипломатической миссии Украины во Франции Ирена Карпа заверила, что устроит «международный скандал» из-за того, что школьный педагог ее дочери назвал русских и украинцев одним народом. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Писательница пожаловалась своим подписчикам, что ее восьмилетнюю дочь во время одного из занятий по итальянскому языку определили в группу с россиянами. Карпа негодовала, что учитель назвала русских и украинцев «одним и тем же». Возмущенная женщина назвала учительницу «тупицей, которая не учила ни историю, ни географию», пообещав «поговорить» с директором образовательного учреждения.

«Мой французский муж возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне в Донбассе… В общем, устроим завтра международный скандал», — заверила писательница.

Ирена Карпа в течение четырех лет занимает должность первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции. В период Майдана украинская писательница была активным участником протестов, систематически выступала со сцены, а также устраивала распродажу своих вещей для сбора денежных средств для митингующих.

Недавно еще одна украинская писательница — Лариса Ницой — устроила скандал таксисту, который отказался говорить с ней по-украински.

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Источник: Facebook
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