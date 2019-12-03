Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

Москва, 3 декабря. Перед новогодними праздниками стоимость путешествий в некоторые места заметно снизилась, передает RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

В России, на Новый год выгоднее всего будет отправиться из Сочи в Ростов-на-Дону. Билет по данному направлению выйдет на 64% дешевле, чем его средняя цена за год. Также на 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

Повезло жителям Ставрополя, ведь стоимость билета из их города до Санкт-Петербурга снизилась на 61%. На 44% снизились цены авиабилетов по направлениям Сургут – Калининград и Нижневартовск – Санкт-Петербург.

Из зарубежных городов, выгоднее всего поехать в Черногорию из Москвы. Билет до города Тиват из столицы России обойдется на 57% дешевле среднегодовой цены. Желающим побывать в Нью-Йорке стоит подумать о новогодних праздниках в американском мегаполисе, ведь на праздники цена на перелет из Москвы будет ниже на 45%. Также ощутимая скидка будет и на билеты до албанской столицы Тираны — на 44% дешевле, чем в любое другое время. Жители Самары на новогодние каникулы смогут сэкономить, слетав в Мюнхен практически за полцены — скидка 44%. Ощутимая скидка и на маршрут Москва – Ираклион. Добраться до острова Крит можно будет на 43% дешевле.