Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

Москва, 3 декабря. Перед новогодними праздниками стоимость путешествий в некоторые места заметно снизилась, передает RT со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
В России, на Новый год выгоднее всего будет отправиться из Сочи в Ростов-на-Дону. Билет по данному направлению выйдет на 64% дешевле, чем его средняя цена за год. Также на 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
Повезло жителям Ставрополя, ведь стоимость билета из их города до Санкт-Петербурга снизилась на 61%. На 44% снизились цены авиабилетов по направлениям Сургут – Калининград и Нижневартовск – Санкт-Петербург.
Из зарубежных городов, выгоднее всего поехать в Черногорию из Москвы. Билет до города Тиват из столицы России обойдется на 57% дешевле среднегодовой цены. Желающим побывать в Нью-Йорке стоит подумать о новогодних праздниках в американском мегаполисе, ведь на праздники цена на перелет из Москвы будет ниже на 45%. Также ощутимая скидка будет и на билеты до албанской столицы Тираны — на 44% дешевле, чем в любое другое время. Жители Самары на новогодние каникулы смогут сэкономить, слетав в Мюнхен практически за полцены — скидка 44%. Ощутимая скидка и на маршрут Москва – Ираклион. Добраться до острова Крит можно будет на 43% дешевле.
«Тем, кто хочет слетать куда-нибудь подешевле, стоит начать каникулы пораньше или, наоборот, немного продлить их. Дело в том, что средний чек на авиабилеты в последнюю неделю декабря и первых числах января на 30—35% выше, чем в период с 16 по 22 декабря. Если же отправиться в путешествие через неделю после Нового года, то есть с 6 января, можно сэкономить на стоимости билета до 20%», — делится секретами Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса OneTwoTrip.