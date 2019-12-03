Москва, 3 декабря. Аналитики конгресса США подготовили обзор в преддверии саммита НАТО, который открывается в Лондоне 3 декабря. Ведомство решили напомнить другим государствам о якобы существующей «российской агрессии». Специалисты предложили рассмотреть вопрос о том, стоит ли Североатлантическому альянсу принимать новую стратегию, учитывающую якобы исходящие от Москвы угрозы.

В конгрессе США напомнили о «российской угрозе» перед саммитом НАТО. Как пишет RT, эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон активно продвигает миф о «российской угрозе», чтобы сохранить интерес союзников к блоку и стимулировать их к финансированию организации. Как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Западные страны пока не готовы принять Украину и Грузию в НАТО, так как эта мера будет явной прямой угрозой для России.

Он уверен, что альянс не пойдет на такие крайние меры.

«Я всегда говорю, что Украину не приняли в НАТО, но зато НАТО вошло в Украину. Это асимметричные отношения: Украине ничего не гарантировано, но ее можно использовать как угодно», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что британский премьер Борис Джонсон планирует минимизировать свои появления на публике рядом с американским лидером Дональдом Трампом на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Лондоне.

Помощники главы правительства Британии дали ему соответствующую рекомендацию из опасения, что открытая поддержка главы вашингтонской администрации якобы может нанести вред Консервативной партии на досрочных парламентских выборах, которые запланированы на 12 декабря. Согласно итогам последних социологических опросов, у консерваторов есть шанс заполучить большинство мест в парламенте.

Ранее Трамп легкомысленно раскритиковал лидера Лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбина, сказав, что он будет «плохим» выбором для Лондона, а затем он назвал Джонсона своим другом. Позднее представитель Белого дома Джадд Дир в своем Twitter-аккаунте анонсировал двусторонние переговоры Трампа и Джонсона, указав на то, что лидеры «с нетерпением» ждут встречи друг с другом на предстоящей встрече глав военного блока в британской столице 3-4 декабря.

Джонсон придумал оригинальный способ борьбы с собственным парламентом, который мешает ему осуществить план скорейшего выхода из Европейского союза. Он планирует приступить к агитации среди граждан, напомнив им, что время для Brexit пришло.