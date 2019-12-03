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Банковские данные оказались под угрозой из-за уязвимости в Android

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Банковские данные оказались под угрозой из-за уязвимости в Android

Москва, 3 декабря. Уязвимость в программном обеспечении (ПО) Android позволяет злоумышленникам создавать программы для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей. Из-за так называемого дефекта StrandHogg киберпреступники могут читать сообщения пользователя гаджета, записывать телефонные разговоры, смотреть фото и видео с аппарата и фиксировать перемещения его владельца. Об этом сообщает компания Promon, специализирующаяся на информационной безопасности.

Благодаря обнаружению этого недочета мошенники подменяют настоящее приложение на гаджете. Как считают эксперты, уязвимыми являются практически полтысячи востребованных приложений. Уязвимость угрожает всем версиям Android, в том числе Android 10.

По данным специалистов Promon, Google проинформирована о ситуации с безопасностью, но американская корпорация, которая владеет Android, не считает эту проблему серьезной.

Ранее Федеральное агентство новостей составило инфографику с правилами о том, как защитить личные данные при краже смартфона.

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Источник: Promon
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