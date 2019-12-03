Горбачеву не понравилась американская статья о его съемке в рекламе Pizza Hut

Москва, 3 декабря. Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву не понравилась статья доцента кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пола Масгрейва, в которой объяснялась причина его съемок в рекламе пиццы.

Американский ученый в статье для Foreign Policy сообщил, что Горбачев ради денег снялся в рекламе сети пиццерий Pizza Hut.

Экс-президент СССР эту версию событий подтвердил.

«Да, тогда мне действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности», — сообщил Горбачев в интервью изданию Ura.ru.

В то же время, он выразил недоумение из-за того, что тему подняли сейчас. Горбачев добавил, что о «бедности речи не шло» и он не нуждался в деньгах, «особенно, если сравнивать с большинством населения страны».

Бывший президент СССР назвал публикации странными и подчеркнул, что решившие все это написать американские журналисты сильно «огорчили и обидели» его.

Ранее Горбачев признался, что не сожалеет о перестройке.

«Сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я не делаю этого», — подчеркнул он.

По словам последнего лидера СССР, существенной частью перестройки стало «новое внешнеполитическое мышление», охватившее универсальные ценности, свободу выбора и ядерное разоружение.

Горбачев подчеркнул, что жить, как прежде было невозможно, и в необходимости перемен было уверено все руководство государства.

Экс-президент сообщил, что за развал СССР и конец перестройки несут ответственность те, кто устроил путч в августе 1991 года. Однако он признал, что власти совершили несколько ошибок и промахов.