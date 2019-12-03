В России может появиться приложение для записи ПДД на дорогах

Москва, 3 декабря. МВД РФ совместно с министерством коммуникаций и связи думает над созданием мобильного приложения, позволяющего регистрировать случаи нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять данные в ведомство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ руководителя отдела по работе с обращениями граждан главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Анны Горюновой на запрос депутата Закса Ленинградской области Владимира Петрова.

По словам Горюновой, предложение создания сервиса, предоставляющего гражданам возможность самостоятельной видеофиксации замеченных ими нарушений ПДД и отправки в МВД России при помощи мобильного приложения, поддерживается. Однако в ведомстве обратили внимание на то, что такое предложение можно начинать воплощать в жизнь после изменений в административное законодательство, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Петров предлагал руководителю МВД Владимиру Колокольцеву придумать, как можно поощрять водителей, сообщивших в Госавтоинспекцию о нарушителях на дорогах. Так, по инициативе парламентария, если водитель стал свидетелем явного нарушения ПДД и сообщил об этом в компетентные органы, он может рассчитывать, «что часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя».