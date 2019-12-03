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Восемь человек погибли, десятки пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане

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Восемь человек погибли, десятки пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане

Кызылорда, 3 декабря. Автобус, в котором ехало 50 пассажиров перевернулся 3 декабря на трассе Кызылорда - Кумколь в Казахстане. Об этом сообщает официальный представитель комитета по Чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

«3 декабря в 05.25 (02.25 по Москве) на автодороге Кызылорда - Кумколь из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. Предварительно в салоне находились 50 пассажиров», — передает представитель комитета по ЧС.

Согласно последним сообщениям, число погибших в ДТП достигло 8 человек, пострадал 21 человек.

Согласно имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в 85 километрах от города Кызылорда. На базе Департамента чрезвычайных ситуаций Кызылординской области был организован оперативный штаб.

Судя по опубликованным снимкам, транспортное средство перевернулось на крышу.

В российском посольстве в Казахстане сообщают, что на данный момент уточняют информацию о том, находились ли граждане Российской Федерации на борту автобуса.

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Источник: ТАСС
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