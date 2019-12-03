Захарова ответила Зеленскому на слова о «потерявшихся» жителях Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

Захарова ответила Зеленскому на слова о жителях Донбасса «Потерялись не люди — потерялось украинское государство». Такими словами спикер российского МИД Мария Захарова ответила президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Ранее тот заявил, что жители Донбасса, а именно — обладатели двойного гражданства (российского и украинского), якобы «потерялись» и «сбились с пути». А тем, кто считает себя только русскими, он вообще предложил покинуть Украину. Захарова напомнила, что после Майдана 2014 года ключевые посты в Кабмине заняли граждане США, Литвы и Грузии, получившие украинский паспорт лишь за несколько часов до своего назначения. Так что причины всех бед киевским властям стоит искать лишь в себе. Захарова добавила, что танки, отправленные в Донбасс, «пропавших» людей не отыщут, зато они «найдутся» сами, если им попросту гарантировать их же права.

Путин подписал серию законопроектов Тем временем президент России Владимир Путин подписал несколько громких инициатив. Первая из них — законопроект о предустановке российского софта. Теперь смартфоны, компьютеры и телевизоры со «смарт-ТВ» появятся на рынке с отечественным ПО. Полный список программ и гаджетов, попадающих под этот закон, определяет российский кабмин. Кроме того, президент подписал еще один документ — об иностранных агентах в СМИ. Этот статус смогут получить не только юридические лица (т.е. конкретные издания), но и физические (например, журналисты, если они получают зарубежное финансирование. Их обязуют готовить отчет о расходах иностранных средств, а также отмечать свою работу грифом иноагента. Ранее оба законопроекта уже были одобрены Госдумой и Советом Федерации.

По делу о ДТП в Забайкалье задержан организатор перевозок Уголовное дело о крупном ДТП в Забайкалье передано в центральный аппарат СК РФ. А кроме того стало известно о первом подозреваемом — накануне был задержан 30-летний предприниматель из Читы. В компании, которой принадлежал разбившийся автобус, мужчина занимался организацией перевозок. В его офисе и по месту жительства уже прошли обыски. Дело возбуждено по статьям о халатности и нарушении правил безопасности. Напомним, что страшная трагедия произошла 1 декабря: у пассажирского автобуса, который ехал из Сретенска в Читу, лопнуло колесо — он сорвался с моста в замерзшую реку Куэнга. Погибли 19 человек, еще 22 пострадали. ДТП стало одним из крупнейших в России за последние годы. Личности всех жертв уже установлены, их семьям правительство региона выплатит по миллиону рублей. Потерпевшие (в зависимости от тяжести травм) получат до 400 000 рублей.