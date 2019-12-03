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8:53 3 Декабря 2019

Захарова ответила Зеленскому на слова о «потерявшихся» жителях Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

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Захарова ответила Зеленскому на слова о жителях Донбасса

Захарова ответила Зеленскому на слова о «потерявшихся» жителях Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

«Потерялись не люди — потерялось украинское государство». Такими словами спикер российского МИД Мария Захарова ответила президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Ранее тот заявил, что жители Донбасса, а именно — обладатели двойного гражданства (российского и украинского), якобы «потерялись» и «сбились с пути». А тем, кто считает себя только русскими, он вообще предложил покинуть Украину. Захарова напомнила, что после Майдана 2014 года ключевые посты в Кабмине заняли граждане США, Литвы и Грузии, получившие украинский паспорт лишь за несколько часов до своего назначения. Так что причины всех бед киевским властям стоит искать лишь в себе. Захарова добавила, что танки, отправленные в Донбасс, «пропавших» людей не отыщут, зато они «найдутся» сами, если им попросту гарантировать их же права.

Путин подписал серию законопроектов

Захарова ответила Зеленскому на слова о «потерявшихся» жителях Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

Тем временем президент России Владимир Путин подписал несколько громких инициатив. Первая из них — законопроект о предустановке российского софта. Теперь смартфоны, компьютеры и телевизоры со «смарт-ТВ» появятся на рынке с отечественным ПО. Полный список программ и гаджетов, попадающих под этот закон, определяет российский кабмин. Кроме того, президент подписал еще один документ — об иностранных агентах в СМИ. Этот статус смогут получить не только юридические лица (т.е. конкретные издания), но и физические (например, журналисты, если они получают зарубежное финансирование. Их обязуют готовить отчет о расходах иностранных средств, а также отмечать свою работу грифом иноагента. Ранее оба законопроекта уже были одобрены Госдумой и Советом Федерации.

По делу о ДТП в Забайкалье задержан организатор перевозок

Захарова ответила Зеленскому на слова о «потерявшихся» жителях Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

Уголовное дело о крупном ДТП в Забайкалье передано в центральный аппарат СК РФ. А кроме того стало известно о первом подозреваемом — накануне был задержан 30-летний предприниматель из Читы. В компании, которой принадлежал разбившийся автобус, мужчина занимался организацией перевозок. В его офисе и по месту жительства уже прошли обыски. Дело возбуждено по статьям о халатности и нарушении правил безопасности. Напомним, что страшная трагедия произошла 1 декабря: у пассажирского автобуса, который ехал из Сретенска в Читу, лопнуло колесо — он сорвался с моста в замерзшую реку Куэнга. Погибли 19 человек, еще 22 пострадали. ДТП стало одним из крупнейших в России за последние годы. Личности всех жертв уже установлены, их семьям правительство региона выплатит по миллиону рублей. Потерпевшие (в зависимости от тяжести травм) получат до 400 000 рублей.

В ангаре на окраинах Петербурга разгорелся сильный пожар

Захарова ответила Зеленскому на слова о «потерявшихся» жителях Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

А вот на окраинах Санкт-Петербурга сегодня разгорелся сильный пожар. Он вспыхнул на промышленном ангаре в Шушарах, который расположен на Московском шоссе. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий. Огонь охватил площадь около 12 000 м² почти во всем комплексе, где частично обрушились конструкции. По некоторым данным, речь идет о таможенном складе. О пострадавших, а также о причинах ЧП пока не сообщалось, сейчас на месте работают свыше 200 сотрудников оперативных служб.

 