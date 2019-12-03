Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам

Пекин, 3 декабря. КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом рассказал во вторник главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь.

По его словам, Пекин действительно рассматривает возможность ввести соответствующие ограничения в отношении американских официальных лиц и конгрессменов, которые «выступали с гнусными заявлениями относительно синьцзянского вопроса». Кроме того, китайское руководство может наложить табу на въезд всем американцам с дипломатическими паспортами.

Вашингтон систематически критикует Пекин за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, которые исповедуют ислам. Ранее американские власти запретили экспорт американских товаров для 28 предприятий и компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и коммунистической партии, которые, согласно сведениям Вашингтона, стоят за репрессиями.

Накануне Пекин ввел санкции против американских НПО из-за закона главы вашингтонской администрации Дональда Трампа о Гонконге.