Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам

180
0 Оставить комментарий

Китай изучает возможность ограничить въезд американским чиновникам

Пекин, 3 декабря. КНР изучает возможность введения визовых ограничений в отношении американских чиновников и конгрессменов в случае принятия закона касательно ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом рассказал во вторник главный редактор китайской англоязычной газеты Global Times Ху Сицзинь.

По его словам, Пекин действительно рассматривает возможность ввести соответствующие ограничения в отношении американских официальных лиц и конгрессменов, которые «выступали с гнусными заявлениями относительно синьцзянского вопроса». Кроме того, китайское руководство может наложить табу на въезд всем американцам с дипломатическими паспортами.

Вашингтон систематически критикует Пекин за нарушение прав человека и вероисповедания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где проживают уйгуры, казахи и ряд других народов, которые исповедуют ислам. Ранее американские власти запретили экспорт американских товаров для 28 предприятий и компаний КНР, а также ввели визовые ограничения для членов правительства Китая и коммунистической партии, которые, согласно сведениям Вашингтона, стоят за репрессиями.

Накануне Пекин ввел санкции против американских НПО из-за закона главы вашингтонской администрации Дональда Трампа о Гонконге.

infox - new
Источник: Global Times
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров