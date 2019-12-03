Жители провинции Алеппо в Сирии получили гуманитарную помощь от военных РФ

Алеппо, 3 декабря. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели раздачу гуманитарной помощи для жителей сирийской провинции Алеппо.

Российские военнослужащие раздали более 500 гуманитарных наборов с продуктами, в которые входят рис, мука, сахар, чай и сгущенное молоко.

Как говорит офицер ЦПВС Адам Евлоев, помощь была выдана малоимущим людям, семьям погибших военнослужащих и детям.

«В основном это были женщины и дети с прилегающей территории. Они малоимущие. Такие акции мы силами ЦПВС организуем раз в три дня именно на этой территории», — рассказал офицер.

Местный житель Альмир Эль-Мотавши говорит, что до войны люди здесь жили благополучно, и бедных не было.

«Наши люди жили в достатке. Теперь мы за чертой бедности. И вот эти пакеты теперь на вес золота», — говорит местный житель.

Еще один местный житель Мохамед Мообаб Али отмечает важность российской гуманитарной поддержки.

«Мы потеряли своих детей, жены потеряли мужей. Много детей, их надо кормить, одевать. Денег на все не найти. Поэтому то, что нам дарит Россия, это огромная помощь. Старейшина нам сообщает, когда придет колонна, и сюда приходят не только жители нашей общины, но и соседи», — говорит житель провинции Алеппо.

Как передает «Газета.ру», сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в середине ноября начали выдавать гуманитарную помощи для жителей северных и северо-восточных территорий Сирии. Пункты работают в населенных пунктах, которые были фактически отрезанными от центральных частей провинции Алеппо.