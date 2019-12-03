В Минздраве рассказали о противопоказаниях к прививкам

Москва, 3 декабря. Главный эпидемиолог Минздрава России, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета Николай Брико рассказал о противопоказаниях к прививкам.

«Современные вакцины - это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное число противопоказаний. И, как правило, они носят временный характер. Например, людям, перенесшим любые острые заболевания, плановую иммунизацию проводят через 2-4 недели после выздоровления», — цитирует Брико «Российская газета».

Пациентам с хроническими заболеваниями плановую иммунизацию проводят при наступлении полной или максимально достижимой ремиссии, отметил эксперт. Решение об этом на основании оценки состояния пациента принимает лечащий врач.

Вакцинация также не проводится, если у привитого после иммунизации были побочные (индивидуальные) проявления на предыдущую дозу вакцины, в том числе фебрильные судороги, «пронзительный крик», коллаптоидная реакция и аллергические реакции. А также если наблюдалась сильная реакция (отек, лихорадка с температурой более 40 градусов, гиперемия и отек в месте инъекции больше восьми сантиметров).

Кроме того, прививки не делают, если у пациента есть индуцированные иммунодефицитные состояния, клеточные, гуморальные, комбинированные первичные иммунодефициты, заключил эпидемиолог.

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