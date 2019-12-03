В ОПЕК предсказали конец «золотого века» добычи сланцевой нефти в США

Вашингтон, 3 декабря. Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) предсказали конец «золотого века» добычи сланцевой нефти в США. Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает агентство Bloomberg.

Члены ОПЕК считают, что рост добычи сланцевой нефти в США замедлится в 2020 году. Такого же мнения придерживаются нефтяные трейдеры, отмечает агентство. Рост добычи на 700 тысяч баррелей в сутки с декабря 2019-го по декабрь 2020 года против увеличения на 1,1 миллиона баррелей с конца минувшего по конец текущего года прогнозируют аналитики Vitol Group.

В Bloomberg отмечают, что речь идет о замедлении роста, но не о его отсутствии. Пока добывающие сланцевую нефть независимые американские компании объявляют о сокращении расходов, крупные игроки могут продолжить наращивать добычу, считают эксперты.

Соглашение ОПЕК и нескольких не входящих в организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК+) о сокращении добычи действует с начала 2017 года. Действие договора неоднократно продлевалось, а условия соглашения изменялись.

В настоящее время страны согласились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки от показателя октября 2018 года. На Россию приходится 228 тысяч баррелей. В данной редакции соглашение действует до конца марта 2020 года. Вопрос продления договоренностей будет обсуждаться на запланированном на 5-6 декабря заседании представителей стран ОПЕК+.

Ранее газета «Известия» сообщила, что президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение динамики добычи сланцевой нефти в США.