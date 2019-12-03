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Меланья Трамп показала, как украшен Белый дом перед Рождеством

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Меланья Трамп показала, как украшен Белый дом перед Рождеством

Вашингтон, 3 декабря. Первая леди США Меланья Трамп опубликовала видеоролик, в котором изображено, как украшен к Рождеству Белый дом.

Видеозапись с оформлением президентской резиденции первая леди США опубликовала в своем профиле в Twitter.

«Дух Америки» сияет в Белом доме! Я рада поделиться этой прекрасной патриотичной выставкой для всех, и я рада, что все могут испытать красоту Рождественской поры», — написала в Twitter первая леди США.

Основным цветом новогоднего убранства стал белым, с небольшой долей красных элементов.

Внутри Белого дома расположены высокие рождественские ели. На видео можно увидеть завораживающую выставку макетов моста «Золотые ворота» из Сан-Франциско, Белого дома и статуи Свободы.

Внутри Зеленой комнаты находятся адвент-календари. Лестницы Белого дома декорированы хвойными гирляндами с крупными зелеными бантами. Камин в столовой украшен красными насыщенными розами.

Главную новогоднюю елку в Белый дом привезли из Пенсильвании 25 ноября. Ее встретила Меланья Трамп, хотя в прошлом году супружеская чета встречала елку совместно.  

Также Меланья Трамп поблагодарила в Twitter всех волонтеров, которые помогали наряжать Белый дом.

 

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Источник: РИА Новости
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