Сомнения Трампа о помощи Киеву объяснили коррупцией на Украине

Вашингтон, 3 декабря. Представители Республиканской партии США подготовили доклад, в котором отвергли основные доводы инициировавших процедуру импичмента президента Дональда Трампа демократов. Об этом в понедельник сообщила газета The Hill.

Авторы доклада объяснили, что сомнения главы Белого дома о целесообразности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и предоставлении украинской стороне военной помощи без внимательного рассмотрения были вполне оправданны

«Расследование касательно телефонного разговора показало, что никакой «услуги за услугу», взяточничества, принуждения и злоупотребления властью не было. Президент Дональд Трамп имел обоснованный скептицизм из-за продолжающейся повсеместно коррупции на Украине», — говорится в 123-страничном докладе.

Республиканцы отвергли высказанные демократами в адрес главы государства обвинения в намерении извлечь из расследования против семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена политические выгоды. Кроме того, в докладе отрицаются попытки Трампа помешать даче свидетельских показаний в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента.

Однопартийцы президента США утверждают, что демократы приступили к подготовке импичмента сразу после избрания Трампа.

Президент США заявил, что остался очень доволен докладом республиканцев, сообщила «Газета.ру». По словам Трампа, он ознакомился с документом по пути на саммит НАТО в Лондоне.

В США проходит расследование в рамках возможного импичмента Дональда Трампа. Поводом для скандала послужили телефонные переговоры главы Белого дома и Владимира Зеленского. Трампа обвинили в превышении президентских полномочий из-за возможного давления на Зеленского. По мнению обвинителей, президент США пытался убедить украинского коллегу начать расследование коррупционной деятельности сына Джо Байдена на Украине.

В обмен на это Трамп якобы обещал Зеленскому финансовую и военную помощь. Бывший вице-президент США Джо Байден имеет наиболее высокие шансы составить конкуренцию действующему глав государства на предстоящих выборах в 2020 году.