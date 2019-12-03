Бутина объяснила, почему отозвала апелляцию на приговор суда США

Москва, 3 декабря. Освобожденная из американской тюрьмы и вернувшаяся на родину гражданка России Мария Бутина отказалась от апелляции на приговор американского суда, так как рисковала вновь стать обвиняемой и получить 15 лет лишения свободы.

«Когда человек идет на сделку со следствием, обязательным пунктом в соглашение включают отказ от возможной апелляции. Если все же вы решаете подать апелляцию, возможны два пути <...> В другом случае суд говорит: «Хорошо, давайте мы примем к рассмотрению апелляцию. В таком случае ваша сделка со следствием является недействительной, вы снова приобретаете статус обвиняемого, и мы возвращаемся к началу пути. Вы едете в тюрьму Александрии, в СИЗО, и мы начинаем дело заново, готовясь к суду присяжных». Я снова стала бы обвиняемой с потенциальным сроком 15 лет тюрьмы», — объясняет свое решение Бутина.

Помимо этого, обвиненная в США гражданка России сказала, что срок рассмотрения апелляции был назначен на 25 октября — день ее депортации из Штатов. Подача апелляции в этот день подразумевала бы отправку в тюрьму вместо депортации. Бутина ознакомилась с рекомендациями адвокатов и подписала отказ от апелляции без даты, чтобы получить отсрочку.

В ноябре Мария Бутина попросила суд отклонить свою апелляцию на постановление нижестоящей инстанции, приговорившую ее к 1,5 годам лишения свободы.

Как передает «Газета.ру», вернувшаяся на родину Бутина получила предложение от омбудсмена Татьяны Москальковой войти в аппарат по правам человека в группу по защите соотечественников за рубежом. Согласно информации, Бутина приняла предложение. По мнению Москальковой, опыт Бутиной позволит создать новый дополнительный механизм, где будут работать неравнодушные.