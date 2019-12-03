Батрутдинов рассказал о главной проблеме россиянок

Москва, 3 декабря. Комедийный актер Тимур Батрутдинов назвал меркантильность главной проблемой российских женщин. Мнением он поделился в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Батрутдинов ответил на вопрос ведущей о главной проблеме россиянок. По его мнению, большинство российских женщин являются меркантильными.

«И это может быть не явно и не сразу видно. Но, допустим, какое-то у меня общение с девушкой начинается, с намеком пока что, черновик отношений, и уже на третий день она просит денег, чтобы я закрыл ее долги, решил проблемы», — рассказал Батрутдинов.

Артист подчеркнул, что не жадничает и закрывает «этот долг», но быстро понимает «свою функцию в этом союзе».

Батрутдинов отметил, что самой большой суммой, которую после трехдневного знакомства просили у него женщины, были 100 тысяч рублей. Артист добавил, что не винит россиянок за подобное поведение.

Ранее ведущая шоу «Давай поженимся» и владелица агентства знакомств Роза Сябитова заявила, что в России живет «много дур». Телеведущая ответила на вопрос подписчика в социальной сети Instagram о судьбе «избивавшего» ее экс-супруга. Сябитова отметила, что тот женился еще раз, из-за чего раскритиковала некоторых россиянок.

«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!» — написала телеведущая.

Сябитова также ответила на комментарий еще одной участницы дискуссии, которая обратила внимание на то, что телеведущая «сама не может найти себе вторую половинку, но учит остальных». В ответ «главная сваха страны» заявила, что не должна выходить замуж, назвав это «издержками профессии».