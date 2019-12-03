Эксперты подсчитали, сколько россияне собираются потратить на новогодние подарки

Москва, 3 декабря. Россияне собираются потратить на новогодние подарки для себя вдвое больше, чем для своих возлюбленных. На себя россияне готовы тратить более 10 000 рублей, а на любимых — 5 900 рублей, приводит результаты исследования компания Nielsen.

Данные собирались несколькими форматами: онлайн-интервью (более тысячи опрошенных), проведение сопроводительных покупок и опрос покупателей в магазинах. Исследовались планы россиян касаемо подготовки новогоднего стола и покупок, а также факторы, влияющие на выбор подарка.

Согласно итогам исследования Nielsen, в этом году жители России собираются потратиться на подарки больше, чем в прошлом году.

«Наибольший рост показал средний чек при покупке подарков для самого себя. Несмотря на то что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета — более 10 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 5 600 рублей», — приводят статистику исследователи.

В качестве подарка для самого себя россияне выбирают новую одежду, обувь и аксессуары (26%), электронные гаджеты (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и интерьера (10%) и украшения (9%).

«На подарки для второй половинки опрошенные планировали потратить около 5 900 рублей (столько же, как и годом ранее)», - подчеркивают в Nielsen.

Исследователи отмечают, что в этом годы россияне намерены тратить меньше на подарки для друзей. В этом году ожидается 3 300 рублей, в то время как прошлогодние траты составляли 3 700. Nielsen пишут, что подарки своим партнерам собираются сделать 71% опрошенных, родителям — 68%, друзьям — 52%.

«Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (их приобретут 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%)», — говорится в исследовании.

Также «Газета.ру» пишет, когда лучше всего начать наряжать елку. По словам психолога Натальи Болдыревой, елку лучше украшать во второй половине декабря, чтобы атмосфера праздника не приелась и не успела надоесть. А еще лучше наряжать елку в самый канун Нового года, создавая предвкушение от процесса.