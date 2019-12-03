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Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

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Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Чита, 3 декабря. Установлены личности всех погибших в результате падения с моста рейсового автобуса в Забайкальском крае. Об этом сообщил глава Сретенского района Алексей Закурдаев.

«Из 19 погибших 18 уже официально опознаны, личность последней тоже установлена, во вторник утром пройдет процедура ее официального опознания, для этого из Читы приехали родственники погибшей», — цитирует Закурдаева ТАСС.

По его словам, 17 погибших были жителями Сретенского района, еще двое — читинцы.

Ранее следственные органы задержали 30-летнего читинского индивидуального предпринимателя, который был организатором перевозки пассажиров на попавшем в аварию автобусе, сообщило RT. Проведены обыски по месту жительства предпринимателя и в его офисе. Следователи изучают маршрутную документацию, документы по предрейсовому осмотру водителей и по контролю за техническим состоянием автобусов.

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Источник: ТАСС
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