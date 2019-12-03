Спикер Рады уверен, что на Украине есть «только один народ»

Киев, 3 декабря. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, прокомментировал слова Вячеслава Володина о том, что украинский национализм и притеснение малых народов могут привести к развалу страны. По словам спикера украинского парламента, на Украине нет ни малых, ни больших народов, а есть только один — украинский.

«Я хочу отметить, что на Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов, на Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может разговаривать на разных языках. Но это единый народ, единая страна. И я хотел бы всех уверить — если кто-то будет надеяться, что будут отваливаться, отходить еще какие-то территории, то это только мечты», — говорит Дмитрий Разумков.

По словам украинского спикера, парламент будет прилагать все силы, чтобы консолидировать украинскую общественность «вокруг тех, кто будет нас объединять».

«Это непростой путь, сегодня все слои населения, все органы власти должны сконцентрироваться именно на этом», — говорит спикер Рады.

Ранее Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, произошедшую на форуме ООН в Женеве, на котором украинская делегация сорвала выступление депутата ГД Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, сказал, что подобные неуместные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, и что это может спровоцировать выход из состава страны ряда регионов.

Несколько стран Европейского союза, включая Венгрию и Румынию, активно выступали против украинского закона об образовании, который ущемлял права нацменьшинств. Помимо этого, летом на Украине вступил в действие закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в котором прописано его исключительное использование во всех сферах общественной жизни.

Согласно мнению постоянного председателя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, граждан Украины по сути разделили на украиноязычных и остальных, которые фактические дискриминируются, будучи ограничены в возможности обучаться, получать медпомощь и пользоваться остальными социальными услугами.