Захарова призвала Киев гарантировать права жителям Донбасса

Москва, 3 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев гарантировать жителям Донбасса их права. Об этом она написала во вторник в соцсети Facebook.

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — написала Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что в 2019 году жители Донбасса не выбирали президента Украины не по своей воле.

Захарова считает, что причины «всех бед» украинским властям нужно искать в своих рядах. Представитель дипведомства напомнила, что губернаторы, мэры и «политики всех мастей» имели гражданство и виды на жительство в других странах, проводили решения под их диктовку и в их пользу.

«А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства», — возмутилась Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне предложил переехать в Россию всем украинским гражданам, которые считают себя русскими.

Украинский лидер назвал своих сограждан, у которых есть российский паспорт, «сбившимися с пути». Он также признался, что не готов «биться» за людей, которые считают себя русскими.

Ранее Зеленский заявлял о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным по вопросу конфликта в Донбассе, сообщила «Газета.ру». По словам украинского лидера, без этого диалога невозможно реальное продвижение в решении проблемы.