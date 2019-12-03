США довольны сотрудничеством с РФ по борьбе с ядерным терроризмом

Вашингтон, 3 декабря. Соединенные Штаты Америки довольны сотрудничеством с Российской Федерацией по противодействию ядерному терроризму, сказал помощник государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению Крис Форд.

Во время своего выступления, Крис Форд напомнил, что Россия и США являются сопредседателями Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ).

«И это как раз один из ярких моментов в американо-российском сотрудничестве», — заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности.

Как утверждает Форд, Российская Федерация участвует в работе группы из 88 стран «на очень хорошем уровне». Форд отмечает, что на фоне сложных отношений между Москвой и Вашингтоном эти признаки сотрудничества выглядят даже «странно и необычно». Среди таких моментов. Помощник госсекретаря выделил встречу в Аргентине в 2018 году, к которой выслали свои приветствия лидер РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Подводя итог, Крис Форд заявил, что американская сторона и дальше рассчитывает на сотрудничество с Россией по данному вопросу. Основная цель Глобальной инициативы — не допустить попадания ядерного вооружения в руки террористов.

Инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма была озвучена в Санкт-Петербурге на саммите «Большой восьмерки» в 2006 году президентами России и США Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим. Спустя почти 15 лет, в ГИБАЯТ участвуют 88 государств и шесть международных организаций. Страны-участники проводят работу по обеспечению защиты и сохранности ядерных объектов и материалов.